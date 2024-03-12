Почему Никол Пашинян боится выборов?

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел сегодня пресс-конференцию, в ходе которо сделал целый ряд громких, традиционно взаимоисключающих заявлений. Наверняка их анализу будут посвящены статьи в армянской прессе. Я же хочу обратить внимание на один из ответов Пашиняна. Ему напомнили, что он не выполнил данных в 2021 году предвыборных обещаний по Карабаху и, соответственно, должен уйти.

Сразу замечу, что Никол Воваевич не выполнил такое количество своих обещаний, он так часто совершал "финты ушами", менял внешнеполитические ориентиры Армении и превращал своих вчерашних сторонников и попутчиков во политических оппонентов, что на эту тему можно написать целый цикл статей. Так что, напоминание Пашиняну о том, что он не выполнил очередную порцию обещанию с надеждой на то, что он все это признает- напрасный труд.

Так произошло и на сей раз. Пашинян заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах..И тут нужно понимать, что вся нынешняя его пресс-конференция вовсе не случайно имела место именно сегодня. Дело в том, что завтра, 13 марта, движение "Вместе" проведет в Ереване митинг. Об этом на встрече с журналистами 11 марта заявил член движения, бывший премьер-министр Армении Грант Багратян. Он пояснил, что митинг состоится на Площади Свободы, начало - в 18:00.

Багратян сообщил, что за это время представители движения провели множество важных встреч, в том числе в регионах. По его убеждению, смена власти в Армении назревает. Он призвал граждан стать частью этого процесса.глава Ранее лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян, который также является и координатор движения "Вместе", сделал весьма примечательно заявление.

"Мы должны добиться того, чтобы Никол Пашинян ушел в отставку сам. Это позволит добиться мирного изменения ситуации в стране", изрек он.Да, мы все помним, сколь малочисленными были предыдущие акции протеста армянской оппозиции. Но сейчас ситуации несколько иная. Армянские СМИ просто пестрят статьями, авторы которых утверждают о внутривластном расколе касательно внешнеполитического курса страны.

В этой связи имеет смысл вспомнить о громкой недавней отставке с должности посла Армении по особым поручениям Эдмона Марукяна. объяснил отставку своими разногласиями относительно возможного принятия новой Конституции и "пересмотром основ государственности". То есть, вчерашний попутчик Пашиняна превращается в его критика, а в дальнейшем, вполне может быть, станет и оппонентом Никола Воваевича.

При этом, в число политических оппонентов Пашиняна уже записался .бывший мэр Еревана, член фракции "Национальный прогресс" Айк Марутян. Еще в конце января он заявил о намерении создать свою партию. Как тогда отметил бывший ереванский градоначальник, партия будет принимать участие в важных политических событиях страны, в том числе парламентских выборах, выборах в органы местного самоуправления.

А уже сегодня Марутян заявил, что его партия намерена принять участие в выборах, по итогам которых, по его убеждению, действующая власть будет устранена. "Мы сформируем новое правительство, и действительно сделаем то, что обещали в 2018 году. Это нелегкий процесс, который требует времени. Но мы на пути", - отметил он.Как видим, перед нами еще один персонаж, который когда-то был по одну сторону баррикад с Пашиняном, а теперь требует его отставки.

Получается, что против Никола Воваевича выступают "Карабахский клан", дашнаки, сторонники первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, экс-мэр Еревана, сторонники Эдмона Марукяна. Стоит еще вспомнить и про партию "Наследие", "Процветающая Армения и иные политические силы, которые пока в полной мере не включились в процесс отстранения действующей власти, занимая большей частью выжидательную позицию.

В этой связи уместно вспомнить о том, что и действующий президент Армении Ваагн Хачатрян также является сторонником Левона Тер-Петросяна. И Хачатрян ранее, не будучи президентом Армении, весьма активно критиковал Пашиняна. Так что, вполне возможно, что пока он просто помалкивает, выжидая нужный момент для озвучивания своей позиции.Впрочем и это еще не все.В Армении есть очень много политиков и партий, имеющих плотную и давнюю связь с Россией. А все мы видим, сколь откровенно анти-российские шаги делает нынешняя армянская власть.

И в Кремле , а также в российских СМИ уже звучали предупреждения в адрес руководства Армении на сей счет. Так что, нет ничего удивительного в том, что Пашинян не желает проведения внеочередных выборов в Армении. Он реально опасается потери власти, что может иметь для него поистине печальные последствия. Вряд ли Франция согласится предоставить ему, лишившемуся власти, политическое убежище. Месье Макрон слишком циничен и прагматичен для этого. Он предпочтет договариваться с новой армянской властью.