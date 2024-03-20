https://news.day.az/world/1646163.html Парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе миссии ЕС
Парламент Армении ратифицировал соглашение о статусе миссии ЕС
Парламент Армении условно ратифицировал соглашение о статусе миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Ранее сообщалось, что правительство Армении направило в парламент на ратификацию соглашение о статусе наблюдательной миссии ЕС и было решено увеличить ее численность до 209 человек.
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