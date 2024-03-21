Немецкий корабль сбил беспилотник хуситов в Красном море

Бортовой вертолет немецкого фрегата "Гессен" обнаружил и уничтожил беспилотный летательный аппарат, запущенный йеменским мятежным движением хуситов "Ансар Аллах". Как передает Day.Az, об этом сообщил Bild.

Отмечается, что дрон был поражен в тот момент, когда приблизился к гражданскому буксиру. Это произошло рано утром 21 марта.

По данным издания, фрегат "Гессен", дислоцированный в Красном море для защиты торговых судов, не первый раз сбивает дроны. В конце февраля корабль отразил первую атаку йеменских хуситов, сбив два беспилотника. Однако тогда же фрегат по ошибке обстрелял американский беспилотник.

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