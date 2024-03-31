В британской армии пропали пулеметы и ракетные установки

С 2018 года британская армия потеряла не менее 30 единиц оружия и техники, они были украдены или утеряны с британских военных баз. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Telegraph.

Пропали несколько пулеметов, в том числе два - общего назначения (GPMG). Также британская армия потеряла штурмовые винтовки SA-80, ракетные установки и тысячи патронов. GPMG может производить до 750 выстрелов в минуту на дальность до 1800 метров. Telegraph отмечает, что один из пулеметов был потерян британским Королевским флотом в море.

Кроме того, были потеряны автомат АК-47 производства СССР, несколько пистолетов Glock и стрелковое оружие времен Первой и Второй мировой войны.

Telegraph также пишет, что в период с 2018 по 2023 год были утеряны по меньшей мере 1,4 тыс. ноутбуков, которые принадлежали министерству обороны Соединенного Королевства, около ста компьютеров и до 300 USB-накопителей. В августе прошлого года исчез 51 ноутбук, 50 потеряли в первые три месяца 2023 года.

В британском парламенте призвали провести расследование на предмет того, содержалась ли на исчезнувших ноутбуках, мобильных телефонах или жестких дисках конфиденциальная информация. Представитель Минобороны Британии сообщил Telegraph, что ведомство предпринимает усилия "для предотвращения потерь и краж".

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