https://news.day.az/world/1648483.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 единицы зарегистрировано в турецкой Анталье.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) страны.
Отмечается, что подземные толчки зарегистрированы в районе Каш в 13:38 по местному времени (14:38 по бакинскому времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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