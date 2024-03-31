В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 единицы зарегистрировано в турецкой Анталье.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) страны.

Отмечается, что подземные толчки зарегистрированы в районе Каш в 13:38 по местному времени (14:38 по бакинскому времени). Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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