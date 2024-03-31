Нетаньяху считает, что досрочные выборы в Израиле парализовали бы сделку по освобождению заложников

Проведение в Израиле досрочных выборов, как того требуют участники антиправительственных акций, парализовало бы страну и остановило переговоры по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников более чем на полгода.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил в ходе пресс-конференции премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Эти призывы (участников акций протеста - прим. ТАСС) парализуют Израиль и переговоры [об освобождении заложников] как минимум на восемь месяцев в разгар войны, как раз перед победой [над движением ХАМАС]", - сказал премьер. По словам Нетаньяху, "первым, кто приветствовал бы это (досрочные выборы в Израиле - прим. ТАСС), является ХАМАС".

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