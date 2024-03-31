Посетителям «Крокус Сити Холла» продолжат выдавать их вещи

Процесс признания потерпевшими посетителей "Крокус Сити Холла" продолжается. Не прекращается и выдача оставленных ими вещей и транспортных средств, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, глава СК РФ Александр Бастрыкин провел на месте трагедии оперативное совещание. Следственная группа представила ему доклады по ряду направлений, среди которых экспертное и криминалистическое сопровождение следствия.

Посетители концертного зала и другие неравнодушные граждане продолжают обращаться в СК РФ, следует из сообщения на сайте. Следователи регулярно изучают предоставленные им данные, чтобы восстановить детальную картину случившегося.

Также Бастрыкин заявил, что СК изучит связи террористов в "Крокусе" для установления всех организаторов. По его словам, этих людей планируют установить поименно.

Ранее родители одного из участников теракта принесли соболезнования родственникам погибших. Мать Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Гульракат Мирзоева призналась, что не верит, что ее сын мог такое совершить.

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