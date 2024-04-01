В Швеции нашли причину задержек в поставках боеприпасов

Задержки в поставках новых боеприпасов связаны с большими очередями на их тестовый отстрел, и такая ситуация наблюдается во всей Европе, сообщает Шведское радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На полигоне шведской компании Bofors очередь составляет около года. Каждая партия снарядов должна проверяться путем тестового отстрела.

"Тестовый центр, занимающийся проверкой поставляемых партий, не может работать в пять смен, поскольку нужен дневной свет", - рассказал в интервью Шведскому радио начальник полигона Bofors в Карлскуге Стефан Крол. В результате есть уже готовые партии боеприпасов, которые некому проверять. По словам Крола, нехватка полигонов является общеевропейской проблемой.

Генеральный секретарь отраслевой организации Военных предприятий и предприятий безопасности Роберт Лиммергорд считает, что возможным решением проблемы может стать создание еще одного полигона. "Это естественно, что мы находимся в кризисной ситуации, и это заставляет нас искать возможные решения, которые необходимы для повышения нашей способности осуществлять поставки Украине и другим странам-партнерам", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!