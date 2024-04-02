США планируют поставить Израилю истребители и боеприпасы

Правительство США рассматривает возможность продажи Израилю 50 новых истребителей F-15, усовершенствованные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120, а также комплекты боеприпасов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило издание The Hill.

Представитель комитета Палаты представителей по иностранным делам подтвердил The Hill, что администрация неофициально уведомила соответствующие комиссии Конгресса о продаже, а председатель комитета Майкл Маккол уже "одобрил сделку, чтобы официально уведомить Конгресс".

CNN информировала со ссылкой на источники, администрация близка к тому, чтобы одобрить продажу Израилю 50 истребителей F-15, стоимость сделки оценивается в $18 млрд.

В то же время, в отличие от боеприпасов, новые F-15 придется создавать с нуля. Американский чиновник заявил, что нет никаких планов по ускорению поставок самолетов в Израиль, поэтому, в случае одобрения, для поставок потребуется не мне пяти лет.

По словам источников телеканала, на прошлой неделе администрация США негласно разрешила продажу Израилю истребителей F-35 Это не требовало уведомления конгресса, поскольку о предполагаемой продаже он был уведомлен еще в 2008 году.

Телеканал сообщает, что среди демократов в Конгрессе также растет обеспокоенность по поводу продолжающейся практики администрации президента Джо Байдена делиться разведданными с Израилем, которая была расширена по приказу президента после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил в ноябре, что американские военные "не участвуют в разработке целей для армии обороны Израиля", и что их участие направлено исключительно на то, чтобы помочь найти заложников.

В то же время, часть этих разведданных также может быть использованы для определения целей, сообщили CNN источники.

Американские СМИ, комментируя возможные поставки вооружений, обращают внимание, что обсуждения вокруг них проходят на фоне растущих призывов к Байдену воздержаться от поставок оружия Израилю, если он не предпримет действий по ограничению жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

Они отмечают, что законодатели, "в том числе из собственной партии Байдена", считают, что президент должен отказаться от поставок оружия Израилю в том случае, если он начнет крупномасштабное вторжение в южный город Газы Рафах. Более 1 млн мирных палестинцев укрываются там после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий.

В ходе состоявшегося накануне заседания стратегической консультативной группы с израильскими коллегами США информировали, что озабочены возможными последствиями действий Израиля в Рафахе, израильтяне заявили, что учтут это, сообщил Белый дом.

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