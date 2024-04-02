Армянское лобби накормило французов

Автор: Байрам Эльшадов

Армянское лобби во Франции вновь провело спецоперацию по укреплению связей с продажными политическими кругами европейской страны. И, как обычно, армяне решили пробить путь к сердцам и умам французских политиков через их желудки. Армяне и Французы провели сразу два мероприятия, на которые пригласили большое количество известных и не очень политиков.

Начнем с того, что армяне ввели в обойму уже забытую "звездочку" армянской пропаганды - Сару Танзилли, дочь армян, которая пробилась в политику и стала депутатом. 39-летний франко-армянский политик приняла сына Рубена Варданяна, которого она встретила очень тепло. Конечно же армянка Танзилли сказала все, что должна была сказать - потребовала освободить Варданяна старшего, сказала, что он никакой не преступник, а "министр" и даже страну ему придумала.

Говоря откровенно, встреча была проходная и, наверное, ни одна сторона не ожидала, что можно будет добиться чего-то. Но именно такое поведение и возвысило Танзилли от председателя местного Дома армянской культуры до депутата за каких-то три года. Окрыленная своим карьерным взлетом, Сара Танзилли продолжает делать то, что принесло ей успех. Прелесть ее положения заключается в том, что никто не ждет от нее каких-либо результатов, так как повлиять каким-либо образом на ситуацию она не в состоянии.

Второе мероприятие, масштабом было больше, но в целом, также было бесполезным. Координационный совет армянских организаций Франции собрал бывших политически значимых французов и нынешние силы, находящиеся в авангарде франко-армянского братства на ежегодный ужин. На мероприятии присутствовали хорошо известные нам личности - экс-президент Франции Франсуа Олланд, Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи, мэр Парижа Анн Идальго и прочие. Как и на вышеописанной встрече, ужин был целиком и полностью посвящен повторению клятв в верности и братству между Арменией и Францией, и поддержки несуществующего сепаратистского режима.

Самое интересное то, что обе стороны накормили друг-друга обещаниями. Армяне накормили французских политиков в самом прямом смысле этого слова. А французы накормили армян "завтраками". Говорили о том, что обязательно надо все сделать для того, чтобы укрепить Армению, но, конечно, не прям сейчас. А когда-то, может завтра, может чуть позже. Прекрасно понимая, что для этого у них нет каких-либо возможностей и инструментов.

Вот так и закончилось все. Покормили друг-друга, без каких-либо результатов, и разошлись. Конечно все прекрасно понимают, что "страдания" Армении и армян французских политиков не особо волнуют. Приоритетом для них являются лишь собственные карьеры. Но разве можно отказаться от приглашения на бесплатный ужин?