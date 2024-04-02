https://news.day.az/world/1648935.html В Конгрессе США потребовали выхода страны из НАТО
В Конгрессе США потребовали выхода страны из НАТО
Член Палаты представителей Конгресса США Томас Масси потребовал выхода страны из НАТО. С соответствующим призывом он выступил в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он указал, что американский штат Гавайи не попадет под действие статьи Устава НАТО о защите. "Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем [из-под действия соглашения] остальные 49 штатов", - заявил он.
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