В Конгрессе США потребовали выхода страны из НАТО

Член Палаты представителей Конгресса США Томас Масси потребовал выхода страны из НАТО. С соответствующим призывом он выступил в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он указал, что американский штат Гавайи не попадет под действие статьи Устава НАТО о защите. "Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем [из-под действия соглашения] остальные 49 штатов", - заявил он.

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