https://news.day.az/world/1649215.html В Турции автобус с военнослужащими попал в ДТП - есть пострадавшие - ФОТО
В Турции автобус с военнослужащими попал в ДТП - есть пострадавшие - ФОТО
В Турции служебный автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим военных, в результате чего пострадали 16 человек, 5 из которых военные.
Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
На место происшествия было привлечено большое количество медицинского персонала, полиции и спасателей.
Пострадавшие были госпитализированы, их состояние удовлетворительное.
В связи с инцидентом начато расследование.
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