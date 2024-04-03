В Турции автобус с военнослужащими попал в ДТП

В Турции служебный автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим военных, в результате чего пострадали 16 человек, 5 из которых военные.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

На место происшествия было привлечено большое количество медицинского персонала, полиции и спасателей.

Пострадавшие были госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

В связи с инцидентом начато расследование.

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