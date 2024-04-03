В Еврокомиссии не считают Трампа угрозой для отношений ЕС и США

Отношения Европы и США не претерпят принципиальных изменений даже в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал Леопольдо Рубиначчи, заместитель генерального директора торгового департамента Европейской комиссии в комментарии европейскому изданию газеты Politico.

"Кто бы ни оказался в Белом доме или в здании Берлеймонта [штаб-квартира Европейской комиссии], ему придется учитывать тот факт, что торгово-экономические отношения между США и ЕС слишком важны", - отметил он, комментируя опасения о том, что отношения США и Европы начнут резко ухудшаться в случае прихода Трампа на пост главы администрации в этом году.

Politico отмечает, что восприятие европейцами фигуры Трампа как угрозы для ЕС и отношений Брюсселя и Вашингтона основывается на ожидании, что политик в случае возвращения на президентский пост будет вновь продвигать программу "Америка прежде всего", которую он уже реализовывал в течение своего первого срока и которую действующая администрация президента Джо Байдена продолжала, хотя и в менее конфронтационной по отношению к ЕС манере.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

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