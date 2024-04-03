НАТО не обсуждает военное присутствие на Украине

Североатлантический альянс не обсуждает прямое военное присутствие в Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств стран-участниц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"То, что мы обсуждаем, - это не присутствие боевых сил НАТО в Украине, мы обсуждаем, как мы можем координировать и поставлять помощь за пределами Украины", - заявил Столтенберг. Он предположил, что если НАТО примет на себя координацию всех поставок оружия Украине, чем в настоящее время занимаются США, "это не сделает альянс стороной конфликта".

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