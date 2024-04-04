Риши Сунак пригрозил выходом Великобритании из ЕСПЧ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что страна выйдет из состава Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если это позволит остановить поток нелегальных мигрантов. Об этом он сообщил в интервью таблоиду The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я считаю, что безопасность границ и контроль нелегальной миграции важнее, чем наше членство в каком-либо иностранном суде", - отметил он.

Журналисты назвали это предупреждение "судьям из Страсбурга" самым сильным. Они напомнили, что год назад была заблокирована первая попытка высылки мигрантов из Британии в Руанду.

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