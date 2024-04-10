Срок пребывания миссии ЕС в Армении может быть продлен.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Наблюдательная миссия Евросоюза очень важна", - сказал он, подчеркнув, что миссия якобы предоставляет "объективную" информацию о ситуации на границе с Азербайджаном.

Отметим, что парламент Армении ратифицировал соглашение с ЕС о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Соглашение регулирует деятельность миссии ЕС в Армении, а также уточняет функции миссии на территории страны. Членов миссии не могут задерживать или арестовывать, личный состав пользуется в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования. Неприкосновенны также объекты наблюдателей ЕС.

Кроме того, евронаблюдатели освобождаются от таможенных процедур, визовых и миграционных требований. Они получают право свободного и неограниченного передвижения по всей территории страны.

Мониторинговая миссия ЕС в Армении была запущена 23 января 2023 года. Численность сотрудников изначально составляла 100 человек. При этом 11 декабря того же года их количество было решено увеличить до 209 человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!