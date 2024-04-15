Бывший президент выпал из списка богатейших людей мира

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональд Трамп выбыл из списка 500 богатейших людей мира. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Причиной потери части состояния стал провал компании Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), которая управляет социальной сетью Truth Social. С начала месяца капитализация компании упала на треть.

По итогам торгов 10 апреля акции потеряли 8,57 процента стоимости. В результате состояние политика и бизнесмена достигло 4,6 миллиарда долларов, в то время как рейтинг BBI в настоящее время учитывает владельцев не менее чем 5,76 миллиарда долларов.

Инвесторы разочаровались в TMTG после того, как по итогам прошлого года она показала убыток в 58 миллионов долларов при росте выручки в два раза. В первые дни после выхода на биржу, что случилось в конце марта, акции компании взлетели, но затем начали уверенное падение.

Аналитики сомневаются, что компания в состоянии вести непрерывную деятельность, особенно на фоне того, что за два года ей так и не удалось подтвердить претензии на конкуренцию с лидерами отрасли.

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