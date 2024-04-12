Иран может ответить Израилю в течение 24-48 часов

Иран в связи с ударом израильских военных по консульскому отделу его посольства в Дамаске может ответить Израилю в течение 24-48 часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом изданию The Wall Street Journal (WSJ) сообщил источник.

Согласно его сведениям, Израиль готовится к прямой атаке с севера или юга со стороны Ирана. При этом, отмечает издание, окончательное решение Тегеран еще не принял.

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