Стало известно о тайной встрече чиновников США и Венесуэлы

Высокопоставленные чиновники США и Венесуэлы 9 апреля провели тайную встречу в столице Мексики с целью обсуждения условий проведения выборов в латиноамериканской стране, встреча прошла на фоне потенциального возобновления санкционного давления на Каракас со стороны Соединенных Штатов в нефтегазовом и золотодобывающем секторах экономики Венесуэлы. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Американские чиновники тайно встретились на этой неделе с членами администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы поддержать его участие в переговорах по демократическим реформам", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители администрации президента США Джо Байдена и правительства Венесуэлы, в том числе Дэниел Эриксон из Совета национальной безопасности США и "главный переговорщик" Мадуро Хорхе Родригес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!