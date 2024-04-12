Несчастный случай в турецкой Анталье

- есть погибший и пострадавшие - ВИДЕО

Одна из кабин канатной дороги в Анталье сорвалась с троса и упала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, один человек погиб, несколько пострадали.

Причины инцидента на данный момент неизвестны. Канатная дорога временно остановлена, спасатели эвакуируют из кабин других пассажиров.

Фуникулер, протяжённостью 605 метров, находится в районе Коньяалты.