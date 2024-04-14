В Германии повысили уровень террористической угрозы

Риски террористических атак в Европе растут, такая динамика наблюдается вот уже полгода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Bild, в силовых структурах подозревают, что в начале этого года в ФРГ под видом беженцев прибыли лица, планирующие совершение терактов, в связи с чем в начале этой недели было принято решение о повышении уровня террористической угрозы. Злоумышленники могут планировать нападения в Германии и в других государствах.

"Уже несколько месяцев по всей Европе царит состояние боевой готовности. Только в Германии преступники уже трижды пытались устроить ужасную кровавую бойню - в последний раз в Кельнском соборе", - говорится в предупреждении спецслужб, опубликованном в Bild.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер сообщила об угрозе со стороны запрещенной террористической организации ИГИЛ. "От них исходит самая серьезная угроза в Германии, заявила федеральный министр.

Фезер уточнила, что недавние усиленные меры безопасности, введенные в Кельне в период Рождества, были направлены на защиту именно от возможных угроз терактов со стороны ИГИЛ.

23 декабря органы безопасности Австрии, Германии и Испании сообщили о подготовке террористической ячейкой нескольких терактов на Новый год и Рождество. В том числе сообщалось о специфическом рождественском "сюрпризе": риске нападения на церкви во время рождественских служб в Кельне, Вене и Мадриде.

Напомним, что в ЕС с 2014 года запрещена любого рода деятельность, связанная с террористической организацией ИГИЛ. Наложен запрет на использование символики ИГИЛ в социальных сетях, на демонстрациях и в общественных местах. В число запретов также входят помощь и пропаганда ИГИЛ, сборы пожертвований в пользу этой организации, а также вербовка в ее ряды. Кроме того, выступление против этих запретов также подпадает под уголовное преследование.

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