Казахстан отменяет проведение Международного форума "Астана".

Как передает Day.Az, об этом сообщила в субботу пресс-служба Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны принял решение отменить проведение Международного форума "Астана" 13-14 июня этого года.

Согласно информации, Международный форум "Астана" возобновит работу в 2025 году.

Отметим, что наводнения в Казахстане начались в марте. В 8 регионах страны на местном уровне объявлено чрезвычайное положение. В спасательных работах было задействовано более 35 тысяч человек, 4 тысячи единиц техники и 17 самолетов. С начала наводнения было спасено 102 328 человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!