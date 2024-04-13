https://news.day.az/world/1651809.html В Стамбуле произошла стрельба, есть погибший и раненые
В Стамбуле произошла стрельба, есть погибший и раненые
В стамбульском районе Кагытхане произошло вооруженное нападение.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.
В результате нападения один человек погиб, четверо ранены. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
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