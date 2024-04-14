Британия перебросила истребители на Ближний Восток для перехвата иранских беспилотников

Великобритания перебросила дополнительные истребители на Ближний Восток в связи с атакой Ирана на Израиль, готова перехватывать запускаемые ракеты и беспилотники.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

"Мы перебросили в регион еще несколько самолетов королевских ВВС и самолетов-дозаправщиков в рамках операции Shader, которую проводит Великобритания для борьбы с группировкой "Исламское государство" в Ираке и Сирии. Кроме того, при необходимости эти британские самолеты будут перехватывать любые воздушные атаки в пределах досягаемости наших миссий", - сообщило министерство.

Отмечается, что Лондон предпринял эти шаги "в качестве ответной меры на возросшие угрозы со стороны Ирана и на фоне риска эскалации на Ближнем Востоке". "Правительство Великобритании сотрудничает с партнерами в регионе, чтобы способствовать снижению напряженности и предотвращению дальнейших атак", - говорится в заявлении.

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