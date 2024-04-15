ЕС подтвердил неформальную встречу глав МИД по Ирану

Неформальная встреча глав МИД ЕС по Ирану пройдет 16 апреля в формате видеоконференции в 17:00 (19:00 по бакинскому времени), санкции пока не готовятся, сообщил пресс-секретарь главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля Петер Стано, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, не все страны ЕС будут представлены на уровне министров. "Тема этой встречи только одна - какие должны быть следующие шаги со стороны ЕС в отношении этой новой ситуации [между Ираном и Израилем], - сказал Стано на брифинге в Брюсселе. - Что касается предложения новых санкций (против Ирана - прим. ТАСС), то это дело стран-членов, мы пока не готовим новых шагов".

Стано подчеркнул, что Иран, его граждане и юридические лица уже находятся под множеством санкций ЕС, в том числе входят в пакеты антироссийских рестирикций за военно-техническое сотрудничество с Россией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!