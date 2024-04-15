https://news.day.az/world/1652242.html Россия и Таджикистан начали совместные военные учения
Россия и Таджикистан начали совместные военные учения
В Хатлонской области Таджикистана начались совместные двусторонние учения российских и местных вооруженных сил.
Об этом сообщает пресс-служба минобороны России, передает Day.Az.
Согласно информации, учения пройдут в горной местности и продлятся до 18 апреля.
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