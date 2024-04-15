Задержаны несколько человек на акции протеста в Грузии

Полиция задержала несколько человек на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси за мелкое хулиганство и неподчинение полиции, заявили журналистам в МВД.

Акция протеста началась у парламента утром, когда юридический комитет парламента приступил к рассмотрению спорного законопроект об "иноагентах". Спустя 12 часов дебатов, около 22:00 по местному времени, комитет принял проект закона, и заседание завершилось. Митингующие на улице не расходятся, на месте мобилизован спецназ, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

"Около 30 человек в первом ряду матерят полицейских, провоцируют, призывают людей к насилию, соответственно, полиция реагирует. К этому времени задержаны за мелкое хулиганство и неподчинение полиции, и за оскорбление полицейских", - сказал глава департамента патрульной полиции МВД Важа Сирадзе.

Он призвал собравшихся у парламента мирно протестовать.

"Каждое правонарушение будет пресечено полицией", - сказал Сирадзе.

По данным телекомпании "ТВ Пирвели", к этому времени задержаны четыре человека. Эту информацию телеканал распространил со ссылкой на директора центрального департамента криминальной полиции МВД Теймураза Купатадзе.

