В Армении завотделом министерства попалась на взятке

В рамках операции по факту уклонения от военной службы в армянской армии в служебном кабинете была задержана Лилит Аветисян, заведующая отделом Управления охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Отметим, ранее должностное лицо одного из военных комиссариатов было задержано по обвинению в получении взятки в крупном размере.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!