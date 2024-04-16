https://news.day.az/world/1652478.html В Армении завотделом министерства попалась на взятке
В Армении завотделом министерства попалась на взятке
В рамках операции по факту уклонения от военной службы в армянской армии в служебном кабинете была задержана Лилит Аветисян, заведующая отделом Управления охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили армянские СМИ.
Отметим, ранее должностное лицо одного из военных комиссариатов было задержано по обвинению в получении взятки в крупном размере.
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