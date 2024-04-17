Пашинян отправился в приграничное с Газахским районом село

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в село Воскепар (Аскипара) Тавушской области.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

Отметим, что село расположено вблизи границы с Азербайджаном (Газахский район).

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