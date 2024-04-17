https://news.day.az/world/1652828.html В Японии произошли два сильных землетрясения
В Японии произошли два сильных землетрясения
Два землетрясения - силой 6,4 и 5 баллов произошли в проливе Бунго-суйдо у побережья префектуры Эхиме на западе Японии.
Об этом сообщило Метеорологическое агентство Японии, передает Day.Az.
Сообщается, что землетрясение силой 6,4 балла произошло в 23.14 по местному времени, а силой 5 баллов - в 23.19. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 50 километров, второго - на глубине 40 километров.
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