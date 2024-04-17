В Японии произошли два сильных землетрясения

Два землетрясения - силой 6,4 и 5 баллов произошли в проливе Бунго-суйдо у побережья префектуры Эхиме на западе Японии.

Об этом сообщило Метеорологическое агентство Японии, передает Day.Az.

Сообщается, что землетрясение силой 6,4 балла произошло в 23.14 по местному времени, а силой 5 баллов - в 23.19. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 50 километров, второго - на глубине 40 километров.

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