Блинкен посетит Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен 23 апреля отправится в Китай. Об этом сообщила газета Politico, передает Day.Az.

Сообщается, что в ходе четырехдневного визита Блинкен встретится с китайскими чиновниками высокого ранга.

Как отмечает издание, визит госсекретаря пройдет на фоне растущей напряженности в связи с торговлей и сближением Китая с Россией.

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