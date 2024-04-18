Польские фермеры возобновили протесты на гранцие с Украиной

Польские фермеры возобновили протесты на двух контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Украиной. Об этом сообщает радиостанция RMF24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что фермеры протестуют против поставок украинской сельхозпродукции. Акция протеста у КПП Медык и Корчовой возобновилась в 08:00 часов по местному времени (10:00 по бакинскому времени). Участники протестов планируют пропускать по одному грузовику в час. Легковые автомобили и автобусы могут проезжать свободно.

"Мы постоянно ждем переговоров с правительством. Подписанные в Ясенке договоренности с властями не выполняются", - рассказал один из организаторов протестов Роман Кондрув.

Он добавил, что фермеры ждут обещанного распоряжения о доплатах на зерно.

До этого министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в интервью польской газете Dziennik Gazeta Prawna говорил, что украинские власти занимаются чрезмерным продвижением интересов своего крупного бизнеса и грозят Польше эмбарго.

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