СМИ узнали, как быстро США могут доставить боеприпасы Украине

Пентагон США сформировал новый масштабный пакет помощи Украине, который уже "готов к отправке", сообщает Washington Post со ссылкой на американских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Партию вооружения отправят Киеву в случае одобрения конгрессом и администрацией дополнительного финансирования, пишет WP. Накануне законопроект об оказании помощи Украине на $60,8 млрд прошел процедурное голосование в палате представителей, также как и отдельные проекты о поддержке Израиля и Тайваня и ужесточении санкций против России, Китая и Ирана. 20 апреля голосование по проектам пройдет в палате представителей, в случае одобрения документы поступят на рассмотрение сената, а после - на подпись президенту Джо Байдену.

По словам источников издания, после одобрения "потребуется менее недели", чтобы часть оружия из нового пакета прибыла в Украину. Об этом же пишет и Politico, отмечая, что американские вооружения хранятся на складах по всей Европе и могут попасть на Украину "за считанные дни".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!