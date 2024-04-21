В армии Китая создано новое формирование

Инициатива в современной войне будет принадлежать тому, кто доминирует в информации. Так газета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) "Цзефанцзюнь бао" прокомментировала создание нового формирования НОАК - Сил информационной поддержки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Путь к победе лежит через информацию. Современная война - это противостояние и соревнование систем, - говорится в статье издания. - У кого будет информационное преимущество, тот будет обладать инициативой в войне".

Сетевые информационные технологии стали самой большой переменной в развитии эпохи и возможностью для повышения боеспособности войск, пишет издание. Силы информационной поддержки НОАК должны объединить свои мысли и действия в соответствии с указаниями председателя КНР и главы Центрального военного совета страны Си Цзиньпина, отмечает газета. "Необходимо непоколебимо подчиняться командованию партии и обеспечить абсолютную лояльность, чистоту и надежность войск", - пишет "Цзефанцзюнь бао".

Создание сил информационной поддержки поможет улучшить совместные боевые возможности китайской армии во всех областях, оно ускорит развитие НОАК и превращение ее в армию мирового уровня, говорится в статье.

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