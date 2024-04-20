Бойцы "Хезболла" запустили беспилотники в сторону поселений на севере Израиля

Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболла" запустили беспилотные летательные аппараты в направлении населенных пунктов на севере Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал Al Jazeera, сирены воздушной тревоги сработали в городах Кирьят-Шмона и Метула в Верхней Галилее. Сведений о сбитых беспилотниках не приводится.

Ранее шиитские бойцы выпустили несколько реактивных снарядов по поселению Саса, которые упали в его окрестностях, не причинив вреда.

В сводке военно-информационной службы "Хезболла", размещенной в Telegram-канале, сообщается об операциях, проведенных утром, против укрепрайонов противника в Хадеб-Ярине и Адасире. Как утверждается в тексте, в результате этих атак израильские военнослужащие понесли потери.

Самолеты израильских ВВС нанесли в ответ удары по форпостам шиитских бойцов в Кфар-Килле, Хоуле и Эль-Хияме на юге Ливана. В эти районы направились кареты скорой помощи.

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