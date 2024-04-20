Польские фермеры разблокировали два КПП на границе с Украиной

Польские фермеры разблокировали пункты пропуска "Шегини - Медика" и "Краковец - Корчева" на польско-украинской границе. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"Движение грузовиков в пунктах пропуска "Шегини - Медика" и "Краковец - Корчева" восстановлено. Сегодня после 09:00 польские фермеры завершили акцию протеста перед этими пунктами пропуска", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время въезда на Украину перед этими пунктами пропуска ожидает более 1,7 тыс. грузовиков.

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, а перевозчики - отменить льготы, введенные Евросоюзом для их украинских коллег. Протест был поддержан руководством Минсельхоза Польши.

Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, общие потери госбюджета Украины из-за блокады пунктов пропуска на польской границе составили более $523 млн. Ущерб за март, по расчетам главы парламентского комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, составит еще $166,8 млн.

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