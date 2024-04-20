Эрдоган заявил о риске распространения кризиса в Газе на весь регион

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о риске распространения палестино-израильского противостояния на весь регион, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На встрече президент Эрдоган заявил, что, пока продолжаются нападения Израиля на палестинский народ, существует риск распространения напряженности на весь регион", - приводит администрация турецкого лидера слова, которые он произнес на встрече с главой МИД Египта Самехом Шукри в Стамбуле.

На переговорах обсуждались двусторонние отношения, ситуация в сектора Газа, глобальные и региональные вопросы, в том числе напряженность между Израилем и Ираном. "Президент Эрдоган заявил о важности снижения напряженности между Израилем и Ираном, чтобы не допустить разрастания конфликта на весь регион, и что для этого исламским странам необходимо действовать сообща", - отмечается в пресс-релизе.

Эрдоган также высказался за немедленное прекращение огня в Газе и обеспечение беспрепятственного доступа в регион гуманитарной помощи как основы для урегулирования палестино-израильского конфликта.

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