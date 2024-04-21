Землетрясение у берегов Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов острова Тайвань.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался в 51 километре к югу от уезда Хуалянь. Очаг расположился на глубине 10 километров.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами не подтвердилась.

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