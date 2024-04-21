https://news.day.az/world/1653780.html Землетрясение у берегов Тайваня
Землетрясение у берегов Тайваня
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов острова Тайвань.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков располагался в 51 километре к югу от уезда Хуалянь. Очаг расположился на глубине 10 километров.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами не подтвердилась.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре