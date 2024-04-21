ЕС и НАТО отреагировали на решение Конгресса США о помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал принятие решения Палаты представителей Конгресса США выделить Украине новый пакет помощи. Об этом он написал в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Украина использует предоставленное союзниками по НАТО оружие для уничтожения российских боевых возможностей", - отметил он. Столтенберг считает, что помощь украинской стороне даст больше безопасности Европе и Северной Америке.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также отреагировал на решение Конгресса США. По его словам, такая помощь необходима Украине в противостоянии с Россией.

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