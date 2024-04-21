Президент Ирана посетит Пакистан

Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит с официальным визитом Пакистан 22-24 апреля. Об этом сообщил пакистанский МИД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит с официальным визитом Пакистан с 22 по 24 апреля", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, размещенном в Х (ранее Twitter).

Раиси будут сопровождать жена и высокопоставленная делегация, включая главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна и других членов правительства, а также представителей бизнеса. В ходе визита президент Ирана встретится с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и премьер-министром Шахбазом Шарифом. Раиси также посетит Лахор и Карачи.

По данным пакистанского МИД, в ходе визита будут обсуждаться укрепление иранско-пакистанских связей и развитие сотрудничества в сферах торговли, связи, энергетики, сельского хозяйства. Стороны рассмотрят развитие региональных и мировых событий, а также двустороннее сотрудничество в борьбе с общей угрозой терроризма, уточнили в пакистанском министерстве.

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