Представители Греции и Турции обсудят меры укрепления доверия

Представители Греции и Турции проведут встречу в греческом Министерстве национальной обороны, в ходе которой обсудят меры укрепления доверия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Минобороны Греции.

По его данным, встреча пройдет в Афинах в понедельник. "Делегацию Греции возглавит посол Теохарис Лалакос, Турции - замглавы МИД Турции Бурак Акчапар. Во встрече также примут участие высшие и старшие офицеры вооруженных сил двух стран. Предыдущая встреча по мерам укрепления доверия состоялась 13 ноября 2023 года в Анкаре", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!