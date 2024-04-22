Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил официальный визит в Ирак спустя 13 лет.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Было отмечено, что в Международном аэропорту Багдада Эрдогана встретили премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани и другие официальные лица.

В рамках визита президент Турции встретится с высокопоставленными чиновниками в Багдаде и Эрбиле. Во время визита будут обсуждаться вопросы безопасности, торговых отношений и водоснабжения. По итогам встреч Эрдоган и Судани проведут совместную пресс-конференцию, будут подписаны соглашения между двумя странами.

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