Полиция Лондона предъявила обвинения двум британцам в шпионаже в пользу Китая

Полиция Лондона предъявила обвинения двум британцам в нарушении закона о государственной тайне в пользу Китая. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как подчеркивают в полиции, обвинения предъявлены 32-летнему Кристоферу Берри из Оксфордшира и 29-летнему Кристоферу Кэшу из Лондона. Мужчины обвиняются в том, что с 28 декабря 2021 года по 3 февраля 2023 года "с целями, которые наносили ущерб безопасности или интересам государства", они "получали, собирали, записали, опубликовали или передали любому другому лицу статьи, заметки, документы или информацию, которые, как они рассчитывали, были или могли быть" прямо или косвенно "полезны врагу" в нарушение закона о государственной тайне 1911 года.

В заявлении уточняется, что речь идет о Китае.

Берри и Кэш были задержаны 13 марта 2023 года в связи с проводившимся расследованием. Позже они были отпущены под залог и теперь должны предстать перед судьей Вестминстерского магистратского суда в Лондоне 26 апреля.

Какие-то подробности деятельности мужчин, в отношении которых были выдвинуты обвинения, не приводятся.

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