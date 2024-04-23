КНДР провела первые комплексные тактические учения по нанесению ядерного контрудара

КНДР 22 апреля провела первые комплексные тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 мм.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), ими руководил лидер страны Ким Чен Ын, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В маневрах задействована система "Курок ядерного оружия", как называется система комплексного контроля над ядерным оружием, передает ЦТАК. Учения включали в себя тренировку применения системы "Вулканическая тревога", которую включают в "максимальной ядерной кризисной ситуации", и системы командования ядерным контрударом, а также само выполнение задачи с применением снарядов с имитацией ядерной боеголовки.

В ходе маневров бойцы подразделения, на вооружении которого стоят "сверхкрупные реактивные орудия", "дружно выпустили струи огня для уничтожения врагов" и поразили цель, расположенную на острове на расстоянии 352 км, пишет ЦТАК. Ким Чен Ын сравнил точность этих комплексов со "стрельбой из стрелковой винтовки".

Как отмечается, учения стали предупреждением для врагов, предпринимающих конфронтационные военные действия против КНДР. Среди них агентство назвало серию учений, которые провели США и "маньяки войны" из Республики Корея. В сообщении ЦТАК подчеркивается, что ситуация на Корейском полуострове в области безопасности находится под угрозой из-за непрерывных провокаций враждебных сил.

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