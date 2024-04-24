Самый старый король в мире отказался уходить на покой после болезни

87-летний король Норвегии Харальд V вернулся к работе после болезни. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В феврале Харальд, считающийся самым старым действующим монархом в мире, попал в больницу во время поездки в Малайзию. Первоначально сообщалось, что причиной госпитализации была некая инфекция. Позднее стало известно, что ему имплантировали кардиостимулятор, чтобы компенсировать сердечный ритм. После этого король не появлялся на публике почти два месяца.

Харальд заявил, что не планирует отрекаться от трона и уходить на покой, несмотря на возраст и состояние здоровья. Он объяснил это тем, что присягал служить в качестве короля всю жизнь.

Дворец объявил, что дальнейший график монарха претерпит изменения. Отныне он будет реже принимать участие в официальных мероприятиях, их масштабы также сократятся.

В последние годы Харальду неоднократно требовалась госпитализация из-за инфекционных болезней. Кроме того, он лечился от рака и перенес операцию на сердце.

Несмотря на это, монарх пытался вести активный образ жизни даже в преклонном возрасте. В 2016 году Харальд принял участие в чемпионате мира по парусному спорту на озере Онтарио и даже получил прозвище "король-матрос", так как ночевал на борту своей яхты "Сира".

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