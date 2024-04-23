МИД КНР назвал лицемерным подход США по Украине

Министерство иностранных дел Китая назвало лицемерным и безответственным подход США к урегулированию украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Американская сторона представила масштабный законопроект о [военной] помощи Украине и в то же время пытается взять на себя соответствующие обязательства по нормальному экономическому и торговому обмену между Китаем и Россией. Такой подход крайне лицемерен и безответственен, КНР выступает решительно против этого", - отметил он.

Ван Вэньбинь напомнил, что Китай "не является зачинщиком или стороной украинского кризиса и никогда не подливал масла в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться ситуацией в своих целях".

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине, который подразумевает оказание поддержки Киеву на сумму в размере около $61 млрд, в том числе передачу украинским военным тактических ракет ATACMS. Сенат начнет рассмотрение инициативы 23 апреля. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обещал, что Вашингтон вскоре выделит новый пакет военной помощи Киеву, при этом в Пентагоне заявили, что у ведомства нет точных сроков доставки Украине вооружения.

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