Пентагон уверен в превосходстве американской армии над китайской

Военнослужащие США смогли бы одержать победу в гипотетическом конфликте с Китаем благодаря имеющемуся у них опыту участия в боевых действиях. С такой оценкой на брифинге выступил сотрудник американской военной разведки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас, американских военных, большой опыт ведения войн. <...> У Китая в Народно-освободительной армии сейчас нет никого, кто действительно бы участвовал в войне", - приводит его слова портал Defense One.

Представитель разведки в структуре Пентагона также выразил мнение, что "самую большую проблему для китайской стороны" представляет не столько потенциал ее техники в сравнении с американской, сколько "способность личного состава пользоваться этими системами в определенном масштабе и с определенной скоростью".

Кроме того, сотрудник разведки выступил с утверждением, что разрабатываемый КНР бомбардировщик Xian H-20 "ничуть не лучше" имеющегося у США бомбардировщика В-21. По его словам, китайские ученые столкнулись с рядом трудностей при попытках спроектировать бомбардировщик так, чтобы "он функционировал аналогично" американскому В-21.

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