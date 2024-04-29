В Тбилиси на акцию вышли сторонники властей в поддержку законопроекта об иноагентах

В Тбилиси на проспекте Руставели собрался митинг сторонников властей в поддержку закона об иноагентах, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Его участники расположились почти по всему проспекту. Местные СМИ сообщают, что на акцию только из одного региона Имерети на автотранспорте в Тбилиси прибыли 23 тыс. человек.

Ранее представители властей заявляли, что митинг должен продемонстрировать, что грузинская оппозиция составляет меньшинство и "не имеет права говорить от имени народа".

Накануне перед парламентом состоялась многотысячная акция протеста оппозиции против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

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