В Тбилиси проходит масштабная акция протеста организаций гражданского общества.

Как сообщает Day.Az, тысячи грузинских граждан, собравшихся на площади Республики, ограничили движение автомобилей по территории.

Демонстрация началась с исполнения гимна Грузии и Европейского Союза. Акцию также поддержали различные оппозиционные партии.

Протестующие заявляют, что внесенный правящей партией "Грузинская мечта" законопроект "О прозрачности иностранного влияния" противоречит национальным интересам страны.

Число участников акции растет. Отметим, что завтра на сессии грузинского парламента ожидается принятие законопроекта ко второму чтению.

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