В Турции пообещали покончить с присутствием РПК у границ страны

Турция намерена покончить с присутствием Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической и запрещена в Турции) на севере Ирака и Сирии в течение года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны республики Яшар Гюлер.

"Мы уже говорили, что завершим эту работу в текущем году. Операция [против РПК] проводится на постоянной основе. Не будет такого понятия, как начало операций "Оливковая ветвь" или "Щит Евфрата" (на севере Сирии - прим.). Она продолжается с большими потерями для террористов почти каждый день", - сказал министр газете Milliyet.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на прошлой неделе после заседания кабинета министров о планах Анкары провести в ближайшее время трансграничные операции на севере Ирака и Сирии против базирующихся там боевиков РПК.

Эрдоган в конце апреля посетил Ирак, где обсудил вопросы совместного противодействия РПК. Местные СМИ и военные аналитики сообщали о возможности проведения после визита трансграничной операции в Северном Ираке с целью создания зоны безопасности шириной 30-40 км и обеспечения контроля на всей линии границы двух стран протяженностью 378 км.

Аналогичную зону безопасности планируется создать на севере Сирии.

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